En Güzel Arapça İçin Yarıştılar

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılan yarışma bilgi, şiir, hitabet ve musiki yarışması olmak üzere 4 kategoriden oluştu. Bilgi yarışması kategorisine, Kayseri Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kayseri Melikgazi Kayseri Anadolu İmam hatip Lisesi, Kayseri Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kayseri Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kayseri Kocasinan M. Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kayseri Melikgazi Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kayseri Bünyan N. Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kayseri Yahyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi, şiir yarışması kategorisinde Kayseri Pınarbaşı Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kayseri Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kayseri Melikgazi Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kayseri Bünyan N. Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi katıldı. Musiki yarışması kategorisinde Kayseri Melikgazi Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kayseri Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi yarıştı. Hitabet yarışmasına ise sadece, Kayseri Felahiye İmam Hatip Lisesi katıldığı için, bu kategoride yarışma yapılmadı ve ili temsil etme hakkı kazandı.

Yarışmadan önce bir konuşma yapan Kayseri Melikgazi Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Htaip Lisesi Müdürü İsmet Kaplan, “Yarışmanın amacı ve özelliği, öğrencilerin Kuran’ın ana dili olan Arapçayı öğrenmesi, tanıması, Arapça üzerinde yoğunlaşmasıdır” dedi.

Bu tür yarışmalara büyük önem verdiklerini belirten Kaplan, “Geleceğin ilim ve bilim adamları buradan çıkacak bu nedenle gerçekten çok büyük amaç ve gaye taşımaktadır. Bu nedenle bunu önemsiyoruz ve Arapça yarışmalarını İstanbul Lisans Akademisi ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile organize edilmektedir. Bugün burada birinci olanlar, 27 Nisan’da, Germirli İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen bölge yarışmalarına katılacak. Daha sonra da, Konya'da yapılacak olan final yarışması ile Türkiye birincileri seçilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.