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EN RENKLİ ÇALIŞTAY

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından iç ve dış mekân boyalarla çalıştay gerçekleştirildi.

EN RENKLİ ÇALIŞTAY
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi salonunda gerçekleştirilen etkinlikte önce Alligatör Boya Pazarlama Yöneticisi Timur Ergün, Üniversite öğrencilerine Renk nedir? Rengin psikolojik etkileri nelerdir? Renk algısı etmenleri gibi konularda bir sunum yaparak, rengin dalga boyu, renk ile derinlik algısı arasında ilişki, kadın ve erkeklerde renk algısı gibi temel konularda bilgiler verdi. Üniversite öğrencilerine firmanın ürün gruplarından örnekler gösterilerek, bu boyaların uygulama videolarının izlettirildiği sunumdan sonra çalıştay gerçekleştirildi.
 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi fuaye alanında, firma tarafından getirilen farklı renkte boyalar ve yapıdaki malzemeler ile Üniversite öğrencilerinin malzemeleri daha iyi tanıması ve hayal güçlerini kullanarak farklı tasarımlar oluşturması için çalıştay gerçekleştirildi.
 
Kurum Haberi
 
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