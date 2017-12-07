Engelli bireylere mahremiyet eğitimi verilecek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’nde imzalanan protokol törenine, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, İl Müftü Yardımcımız Mehmet İzci, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ulusoy, Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Özkan, İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü Kevser Serap Eliaçık, Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Psikoloji Danışmanı Filiz Doğan ve ilgili personel katıldı.

Eğitim programının ilk etabına 20 kişinin alınacağı, bu 20 kişinin de 200 engelli yakınına eğitim vereceği ifade edildi.

İHA