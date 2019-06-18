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Engelsiz Çocuk Evleri tamamlanmak üzere

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Parkı içerisinde yapılan Engelsiz Çocuk Evi’nin tamamlanmak üzere olduğunu ve en kısa sürede hizmete açılacağını belirtti. Başkan Büyükkılıç, gönül belediyeciliğini Kayseri’nin her köşesinde uygulayarak gönüller kazanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Engelsiz Çocuk Evleri tamamlanmak üzere

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birincisi Beyazşehir’de hizmete açılan engelsiz çocuk evinin ikincisinin Mimarsinan Parkı’nda yapıldığını söyledi. Engelsiz Çocuk Evi’nin yapımını Hayırseverimiz Zafer Ateş’in üstlendiğini ve tesise hayırseverimizin genç yaşta kaybettiği Yüksel Ateş’in isminin verildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek olan tesiste 4-12 yaş grubu zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu gibi farklı yetişen çocukların günübirlik bakımının yapılacağını kaydetti. Toplam inşaat alanı 250 metrekare olan Engelsiz Çocuk Evi’nde oyun odası, yatak odası, eğitim ve dinlenme odalarının bulunduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Ayrıca tesiste 160 metrekare oyun alanı bulunuyor. Engelsiz Çocuk Evimizle önemli bir ihtiyacı gidermiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gönül belediyeciliğini olmazsa olmaz görüyor ve bu doğrultuda adımlar atarak şehrimize yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.
 

İHA

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