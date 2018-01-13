Erciyes Koleji BM'de

Erciyes Koleji öğrencileri dünya sorunlarıyla da yakından ilgileniyor. İzmir Ekin Koleji'nde düzenlenen konferansta toplam 28 okulun katılımıyla 52 ülke 10 farklı komitede Birleşmiş Milletler modeli olan JMUN etkinliği yapıldı. Üç gün süren çalıştaya 400 civarında öğrenci katılarak, Birleşmiş Milletler ajandasında yer alan sorunlara çözüm önerileri geliştirdi.

Erciyes Koleji öğrencileri, 11-14 yaş arası ortaokul öğrencileri için düzenlenen Junior Model Birleşmiş Millletler'de (JMUN) okullarını temsil ettiler. Birleşmiş Milletler'in çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan konferansta, öğrenciler dünya ülkelerinin sorunlarını üç gün boyunca geniş bir yelpazede tartıştılar. JMUN'a katılan Erciyes Koleji Ortaokulu 6 ve 7.sınıf öğrencilerinden Elif Yalçın, Melike Kaya, Hidayet Melih Durandurdu, Berra Batur ve Sude Kaya, Azınlıklar İçin Adalet (Justice For Minorities) başlığı altında Çek Cumhuriyeti delegesi oldular.

Göz dolduran performans

Resmi dilin İngilizce olduğu konferansta Erciyes Koleji öğrencileri gerek BM'ye uygun resmi bir dille sunum yapmaya hâkimiyetleri, gerek özgüvenli sunumları, gerekse çözüm odaklı bakış açıları ile göz doldurdu. Son derece yüksek çevre duyarlılığı, kültürel altyapı, strateji geliştirme, çözüm bulma becerileri ve İngilizce bilgisi gerektiren bu uygulamaları başarıyla gerçekleştiren Erciyes Koleji öğrencileri yaptıkları sunumlarla ve getirdikleri önerilerle ilgi odağı oldular.

En iyi delege Erciyes Koleji'nden

Erciyes Koleji, BM Konferansında bir de ödül aldı. Erciyes Koleji öğrencisi Melike Kaya gösterdiği performansla en iyi delege ödülüne layık görüldü.



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