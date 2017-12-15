Erciyes Teknopark’ta Erasmus eğitimi düzenlendi

Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz proje hakkında bilgiler vererek şunları söyledi:

“Avrupa Birliği Fonlarından olan ve kişilere yaş ile eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının arttırılması, akademik işbirliklerinin sağlanması, iyi uygulama örneklerinin incelenmesi vb. birçok konuda hareketlilik sağlayan Erasmus+ fonlarıyla ilgili kamu kurumlarına, firmalara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik uygulamalı proje yazma eğitimi düzenledik. Bu eğitim sonrası projesi desteklenen katılımcılar ortak ülkelerde sertifikalı eğitimler alma imkanı yakalayıp, araştırma ekibinin eğitim, ulaşım, konaklama vb. tüm masrafları AB Erasmus+ fonu tarafından karşılanmaktadır. Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak amacımız bölgedeki kamu kurumlarına, firmalara ve sivil toplum kuruluşlarına proje yazma çalışmalarını destekleyebilmek ve teşvik etmektir.”



İnteraktif olarak düzenlenen eğitim sonrası katılımcılardan gelen sorular yanıtlanırken, programın sonunda Proje ve Destek Hizmetleri Birim Koordinatörü Ali İhsan Yoğurt tarafından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Kurum Haberi

