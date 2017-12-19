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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖDÜLE DOYMUYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ekonomi Bakanlığının desteği ile gerçekleştirdiği Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'nın ikincisini açıkladı. 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖDÜLE DOYMUYOR
15 Aralık 2017 Cuma günü İstanbul’da düzenlenen törende 17 farklı kategoride ilk üçe giren firma ve kurumların ödülleri Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi’nin de katılımı ile verildi.

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Hizmetleri Devlet Üniversiteleri kategorisinde 3.’lük ödülü alarak önemli bir başarı gösterdi.

Erciyes Üniversitesinin ödülünü, Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Adem Kalınlı’ya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksek Coşkunyürek ile TİM Başkanı Mehmet Büyükekçi takdim etti.
Kurum haberi
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