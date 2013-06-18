Erciyes Üniversitesinde Mezuniyet Sevinci

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Hemşirelik Bölümü'nü bitiren toplam 150 öğrenci için Sabancı Kültür Sitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Dekan Prof. Dr. Ümit Sevil, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, üniversitelerin, sermayesi bilgi olan öğrencilerin yetiştirildiği yerler olduğunu belirterek, ''Bizler de öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Her bilgiyi vermemiz mümkün değil ama en azından mesleklerini icra edecekleri temel bilgileri aldılar. İnsana yönelik, en saygın mesleklerden birine sahip oldunuz. İnsana hizmet vereceksiniz'' diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından, Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunlarına Yrd. Doç. Dr. Betül Çiçek, ''Diyetisyenlik ve Beslenme Uzmanlığı'', Hemşirelik Bölümü mezunlarına da Yrd. Dr. Dr. Tülay Özkan ''Hemşirelik'' yemini ettirdi.

Fakültenin dönem birincisi 'yaş kütüğü'ne plaketini çaktıktan sonra, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere diplomalarını ve hediyelerini verdi.

