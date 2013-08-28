Erciyes Üniversitesi'nde yeni bir bölüm açıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde 'Laboratuvar Hayvanları Bilimi' Anabilim Dalı açıldı.
Türkiye’nin Fakülte bünyesinde açılan ilk, “Laboratuvar Hayvanları Bilimi” Anabilim dalı, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kuruldu. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün, Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü bünyesinde “Laboratuvar Hayvanları Bilimi” Anabilim Dalı açılması yönündeki talebi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK Başkanlığının 04/07/2013 tarih ve 4825-35960 sayılı yazısı ile uygun görüldü.
Yeni açılan anabilim dalı ülkemizde Fakülte bünyesinde açılan ilk “Laboratuvar Hayvanları Bilimi” Anabilim Dalı olma özelliğine sahip.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde 'Laboratuvar Hayvanları Bilimi' Anabilim Dalı açıldı.