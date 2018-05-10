Erciyes Üniversitesinden bir ilk

Erciyes TEKNOPARK'ta düzenlenen törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, üniversite-sanayi işbirliğinin güzel örneklerinden biri olan patent devrinin, devlet üniversiteleri arasında ihale yoluyla verilen patent olması açısından bir ilki temsil ettiğini ifade ederek, "Üniversitemiz öğretim üyelerinden Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Mahmut Doğan’ın gerçekleştirdiği kalorisi azaltılmış Prebiyotik Tereyağı Patentimizin Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi’nin değerli katkılarıyla Gülsan Gıda Firmasına devir yoluyla ticarileştirmiş bulunmaktayız. Üniversite-Sanayi işbirliğinin aranılan ve güzel örneklerinden biri olan bu patent devri devlet üniversiteleri arasında ihale yoluyla verilen patent olması açısından yine bir ilktir. Bu vesileyle buluşu gerçekleştiren hocamızı başarılarından dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Ülkemizin kalkınması için üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılması büyük önem taşımaktadır. Biz de bu bilinçle üniversite ile sanayiarasında köptü vazifesi görecek yeni girişimciler yetiştirecek Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi kurmuştuk. Bu ticarileşmenin hayata geçirilmesiyle de en büyük katkı Teknoloji Transfer Ofisimize ait. Buradaki arkadaşlarımıza da emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Erciyes Üniversitemiz 1978 yılında kuruldu, bu yıl 40. yılı. Ama 1978 yılındak uruklmuş olmasına rağmen 2014 yılına kadar üniversitemiz kurumsal kimliği adına yapılmış herhangi bir patent başvurusu olmamış. Kuruluşundan 2014 yılına kadar geçen 36 yılda öğretim üyelerimiz bireysel veya firmalara vermiş oldukları danışmanlıklar sonucu firmalar adına patent başvurusu yapılmış ağırlıklı olarak. Teknoloji Transfer Ofisi’nin kurulmasıyla başlayan ve 2*14 yılından itibaren Erciyes Üniversitesi adına sistemli ve organize şekilde yapılan patent başvuruları bugünden itibaren meyvelerini vermeye başladı. Aradan geçen 4 yıl içerisinde üniversitemiz adına 45 patent başvurusu yapılmış olup bunlardan 6’sı patent, 1’i faydalı model olmak üzere 7 başvuru tescil edilmiştir. Diğerlerinin de tescil işlemlerinini kısa sürede gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Tescil edilen ilk başvurumuz olan faydalı modelimiz yine Teknoloji Transfer Ofisi’nin gayretleriyle geçtiğimiz yıl özel bir şirkete lisanslamıştık. Bu da üniversiteler arasında bir örnek olmuştu. Gerçekleştireceğimiz imza töreniyle de yine ilk patent devrimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah bunun vatanımıza, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gülsan Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Güldüoğlu ise, Erciyes Üniversitesinin adını Türkiye ve dünyada duyurmak istediklerinin altını çizerek, "Üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneğini burada beraber yapıyoruz. İnşallah arkası daha da gelecek, bu Kayseri sanayisine bir örnek olur. İnşallah biz de bu ürünü geliştirip piyasaya çıkarttığımızda Erciyes Üniversitesi ismini Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Güven, Güldüoğlu ve Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Doğan arasında protokol imzalandı.