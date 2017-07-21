ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NDEN BÜYÜK BAŞARI

TÜBİTAK ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) fonlarının, açıklanan 2016 yılı istatistik verilerinde Erciyes Üniversitesi, tüm Türkiye’deki üniversiteler arasında 7’nci sırada yer aldı.



Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan, ARDEB fonlarının, üniversitelerden, kamu kuruluşlarından ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek verdiğini söyledi. Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak düzenli periyodlarla organize ettikleri ARDEB eğitimleri ile akademisyenlerin proje yazma çalışmalarını desteklemek ve teşvik etmek adına çalışmalar yaptıklarını anımsatan Doğan, “Projesiz Akademisyen Kalmasın hedefi doğrultusunda Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak akademisyenlerimizin projelerini uygun fona yönlendirme, yazım sonrası inceleme ve birebir rehberlik hizmeti de son iki yıldır aktif şekilde devam etmektedir” dedi.

Prof. Dr. Doğan, Erciyes’in “en çok destek alan üniversiteler” arasında 7’nci sırada yer aldığını, tüm Türkiye’deki üniversiteler içerisinde en çok başvuru yapan 5’inci üniversite, en çok bütçe alan 15’inci üniversite olabilmeyi başardığını kaydetti.



İLK ON ÜNIVERSITE

Fon kapsamında destek alan ilk 10 üniversite sıralaması şu şekilde:

1- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2- İstanbul Teknik Üniversitesi

3- Ege Üniversitesi

4- Hacettepe Üniveristesi

5- Dokuz Eylül Üniversitesi

6- Gazi Üniversitesi

7- Erciyes Üniversitesi

8- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

9- İstanbul Üniversitesi

10- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Kaynak: Sanayi Gazetesi