Erciyes Üniversitesi'ne bu sene 9 Bin 885 Yeni Öğrenci kayıt yaptıracak

Erciyes Üniversitesi ’nde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı kayıt ları, 02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacak. Erciyes Üniversitesi’ne bu sene, 9 bin 885 yeni öğrencinin kayıt yaptıracağını bildirildi. Ayrıca, özel yetenek sınavı, dikey geçiş, yatay geçiş ve yabancı öğrenci sınav yoluyla gelecek öğrencilerle birlikte üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenci sayısının yaklaşık 12 bini aşması bekleniyor. Kayıtlar sonunda, Erciyes Üniversitesi’nde öğrenci sayısının toplam 50 bine ulaşması bekleniyor.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerin kayıtlarını rahat bir şekilde yapabilmeleri için kampüs içerisinde geniş önlemler aldı. Öğrenciler, kazandıkları okulların öğrenci işleri birimlerine başvurarak kayıtlarını yaptırabilecekler. İnternet üzerinden ön kayıt yaptıran öğrenciler kendilerine verilen randevu saatinde kayıt masalarına başvururlarsa 5 dakika gibi kısa bir sürede kayıt işlemini tamamlayabilecekler.

Öğrencilerin kayıtlarının sorunsuz ve rahat bir şekilde yapılabilmesi için, ERÜ’de geniş önlemler alındı. Kayıtlar bu sene fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ve enstitüler binalarında yapılacağından, okullarda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından “Kayıt Merkezleri” oluşturuldu. Kayıtlar sırasında, üniversiteyi tanıtmak amacıyla öğrencilere bir dizi bilgilendirici hizmet verilecek. Hazırlanan öğrenci çantalarının içerisinde, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Erciyes Üniversitesi 2013 - 2014 Tanıtım Kitapçığı”, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERREM) tarafından hazırlanan, “Kaygıyla Başa Çıkma ve Verimli Çalışma” kitapçığı, Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu tarafından hazırlanan ve öğrenci kulüplerinin çalışmalarını ve iletişim bilgilerini bulunduran “Öğrenci Faaliyetleri Tanıtım Broşürü” ile Erciyes Üniversitesi’nin tanıtımını sağlayan çeşitli hediyelik eşyalar yer alıyor.

Erciyes Üniversitesi’ne bu sene, 9 bin 885 yeni öğrencinin kayıt yaptıracağını bildirildi. Ayrıca, özel yetenek sınavı, dikey geçiş, yatay geçiş ve yabancı öğrenci sınav yoluyla gelecek öğrencilerle birlikte üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenci sayısının yaklaşık 12 bini aşması bekleniyor. Kayıtlar sonunda, Erciyes Üniversitesi’nde öğrenci sayısının toplam 50 bine ulaşması bekleniyor.

HANGİ OKUL KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK

Erciyes Üniversitesi’nde, en fazla öğrenciyi 1773 kontenjanla Mühendislik Fakültesi alırken, en az öğrenciyi 62 kontenjanla Eczacılık Fakültesi alacak.

Erciyes Üniversitesi’ne kayıt yaptıracak olan öğrencilerin fakültelere dağılımı şöyle:

Tıp Fakültesi 262, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 746, Fen Fakültesi 152, Edebiyat Fakültesi 1137, İlahiyat Fakültesi 606, Mühendislik Fakültesi 1773, Mimarlık Fakültesi 124, Veteriner Fakültesi 67, Eğitim Fakültesi 592, İletişim Fakültesi 442, Diş Hekimliği Fakültesi 793, Hukuk Fakültesi 205, Eczacılık Fakültesi 62, Ziraat Fakültesi 181, Sağlık Bilimleri Fakültesi 319, Turizm Fakültesi 114 Sivil Havacılık Yüksekokulu 246, Sosyal Bilimler Yüksekokulu 550, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 221, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 215, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 487, Kayseri Meslek Yüksekokulu 900 ve Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 320, Adalet Meslek Yüksekokulu 60, Tomarza Meslek Yüksekokulu 11 öğrenci alacak.

Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak.

Kayıt Merkezleri’nde Kredi Yurtlar Kurumu ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait iki özel stand yer alacak. Öğrenciler, yurt başvurularını bu standlardan yaparken, Büyükşehir Belediyesi de kayıt yaptıran öğrencilere pasoları bu noktalardan dağıtacak.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Erciyes Üniversitesi’ni tercih ederek kayıt yaptırma hakkı elde eden öğrencilere, kayıt sırasında her türlü kolaylığın sağlanacağını belirterek, öğrenci ve öğrenci ailelerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. Rektör Prof. Dr. Keleştemur, yeni öğrencilere başarılı bir eğitim dönemi geçirmeleri dileğinde bulundu.