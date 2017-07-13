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Ertugay’ın 15 Temmuz kitabı yayımlandı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Ertugay’ın, ‘15 Temmuz Darbe Girişimi: Hatırladıklarımız ve Hatırlayacaklarımız’ isimli kitabı yayımlandı. Kitap hakkında açıklama yapan Ertugay, “toplumsal ve politik olarak böylesi büyük bir öneme sahip bu olayın, akademik açıdan yoğun olarak ele alınması ve sonraki kuşaklara anlatılması gerekiyor” dedi.

Ertugay’ın 15 Temmuz kitabı yayımlandı
 
Yrd. Doç. Dr. Fatih Ertugay’ın Kadim Yayınlarından piyasaya çıkan kitabında, 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkan ve sonrasında 9 farklı şehirde “Demokrasi Nöbetlerine” katılan 150 kişiyle yapılan saha araştırmasının verilerini içeriyor. Kitap ayrıca, Türkiye’nin darbeler tarihini, darbelere yol açan sosyo-politik ve kültürel unsurlara dikkat çektiği gibi 15 Temmuz’u öncesi ve sonrasıyla derin bir şekilde analiz ediyor.
 
“Konu akademik açıdan ele alınmalı”
 
Yrd. Doç. Dr. Fatih Ertugay, önemli kitapçıların raflarında yer bulan 15 Temmuz Darbe Girişimi: Hatırladıklarımız ve Hatırlayacaklarımız isimli kitabıyla ilgili yaptığı açıklamada, “15 Temmuz 2016’da Türk siyasi tarihinde eşi görülmemiş nitelikte bir darbe girişimi yaşanmış ve bu girişim milletin olağanüstü fedakârlığı ile atlatılmıştır. İki yüzün üzerinde şehidin verildiği ve binlerce yaralının olduğu bu olay, Türkiye siyaseti açısından da yeni bir dönemi işaret etmektedir. Özellikle gerek darbe teşebbüsü gecesi gerekse de sonraki gün ve gecelerde düzenlenen “Demokrasi Nöbetleri” esnasında meydanları dolduran milyonlarca insan, eski ile yeni arasındaki farklı durumu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla toplumsal ve politik olarak böylesi büyük öneme sahip bir olayın akademik açıdan yoğun olarak ele alınması ve sonraki kuşaklara anlatılması gerekiyor” şeklinde konuştu
 
Kurum haberi
 
 
 
 
 
 
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