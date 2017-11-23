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ERÜ Akademi Gazetesi'nin 5. sayısı çıktı

Erciyes Üniversitesi Basın-Yayın Birimi tarafından 3 ayda yayımlanan Erciyes Üniversitesi Akademi Gazetesi'nin 5. sayısı çıktı.

ERÜ Akademi Gazetesi'nin 5. sayısı çıktı
Gazetenin manşetinde Erciyes Üniversitesi'nin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından araştırma üniversitesi seçilmesiyle ilgili haber bulunuyor.
Gazetenin başyazısında ise Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi seçilmesi, bununla ilgili geçilen süreç ve araştırma kimliğinin üniversitelerine sağlayacağı katkılara yer veriyor.
24 sayfalık gazetede, üniversitede son üç ayda bilim, kültür-sanat, sağlık, eğitim, spor ve güncel haber kategorilerinde gerçekleştirilen
etkinlikler yer alıyor.


Kurum Haberi
 
 
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