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ERÜ'de "Evlilikte İletişim ve Eş Seçimi” konferansı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından "Evlilikte İletişim ve Eş Seçimi" konulu konferans düzenlendi.

ERÜ'de "Evlilikte İletişim ve Eş Seçimi” konferansı
İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Salih Yalın'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Psikologlarından Hasan Köroğlu, doğru eşi seçme konusunda belirleyici temel unsurlar, eş seçerken dikkat edilmesi gereken esaslar ve kişinin doğru eşi seçtiğinden emin olmasının kolaylaştırıcı faktörlerini anlattı.
Köroğlu, "Düzenlenen bu eğitimlerin bir amacı vardır. Bu amaç boşanma olaylarının artmasından sonra bir ihtiyaç haline geldi. Kayseri maalesef boşanmalarda onuncu sırada yer almakta. Bu ciddi bir rakamdır. Aile gerçekten toplumun en önemli kurumudur. Bu kurumun sağlıklı yürütülebilmesi içinde nasıl ki ehliyet sınavına, üniversite sınavına hazırlanmak için kurslara gidiyorlarsa, evlilik içinde bir eğitim olması gerekmektedir" dedi.
 
Kurum Haberi
 
 
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