ERÜ, Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Türkiye’de İlk 8’de  

THE 2019 Dünya Üniversiteleri Sıralaması Singapur’da düzenlenen “THE World Academic Summit 2018” etkinliğinde açıklandı.



THE Sıralama Sistemi, üniversiteleri öğretim, araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünürlük olmak üzere 5 ana başlıkta 13 göstergeye göre derecelendiriliyor. Toplam puan belirlenirken öğretim, araştırma ve atıflar yüzde 30, Endüstri Geliri yüzde 2,5 ve uluslararası görünürlük yüzde 7,5 oranında ağırlığa sahip bulunuyor.



2017 yılına ait kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2019 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Türkiye’den 16’sı Devlet Üniversitesi, 7’si ise Vakıf Üniversitesi olmak üzere toplam 23 üniversite yer alabildi. ERÜ en iyi Dünya Üniversiteleri sıralamasında Türk Üniversiteleri arasında 8. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 5. sırada yer alarak önemli bir başarı gösterdi.



Erciyes Üniversitesi, THE Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 2017 yılında giren Türkiye’deki üniversiteler arasında 13’üncü, 2018 yılında 10’uncu sırada yer almıştı.



Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası sıralamalarda da önemli başarılara imza attığını kaydetti.



Rektör Çalış, “Üniversiteleri öğretim, araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünürlük olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendiren dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından Times Higher Education’ındaki (THE) üniversitemizin yeri, başarı grafiğimizin gittikçe yükseldiğinin bir kanıtıdır. Bu başarıyı daha yükseklere çıkarmak için tam gücümüzle çalışacağız. Üniversitemizin bu başarısında emeği geçen tüm akademik personelimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



THE Dünya Üniversiteleri sıralamasında yer alan Türkiye Üniversiteleri 2016-2018













Haber: Gülcan Deniz