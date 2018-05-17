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ERÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihinde mezuniyet

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi mezunlarını verdi. Program kapsamında 68 öğrenci mezun oldu.

ERÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihinde mezuniyet
Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine; Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilay Çorağan’ın yanı sıra, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aileleri katıldı.
Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilay Çorağan ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen’in konuşmalarının ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi.
Öğrencilerin keplerini havaya fırlatmalarının ardından tören son buldu.
İHA
 
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