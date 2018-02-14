ERÜ en çok patent başvurusu yapan 3. üniversite

Yarışmaya Türkiye’deki 101 üniversiteden 577 başvuru yapıldığını belirten Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, söz konusu başarıya ulaşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Rektör Güven, “Üniversitelerin ticari değere sahip, sanayiye uygulanabilir, toplum yararına yönelik bilgi üretebilmeleri için her şeyden önce doğru araştırma stratejilerini ve politikalarını belirlemeleri gerekmektedir. Bu politikalar belirlenirken sanayici, toplum, öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları ile temasta olan Teknoloji Transfer Ofislerinin aktif görev almaları gerekmektedir. Bilgi tabanlı ekonomide bir şirketi değerli kılan şey, sahip olduğu patentler olmuştur. Bu nedenle ülkemizin teknoloji bakımından gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerinin öğrencilikten itibaren özendirilmesi amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen ’Patentle Türkiye’ yarışmasını oldukça isabetli bir proje olarak değerlendiriyorum. Erciyes Üniversitesi olarak yakın zamanda Türkiye’deki 10 Araştırma Üniversitesi’nden biri olarak seçilmenin gururunu duyarken, öğrencilerimizin buluş faaliyetlerine verdiği önemin somut göstergesi olarak ‘Patentle Türkiye’ yarışmasında en çok başvuruya sahip 3. üniversite olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz” dedi.



Türkiye’de son dönemde fikri ve sınai mülkiyet haklarına daha fazla önem ve öncelik verilmeye başlandığını belirten Rektör Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları bir ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişmesinde rol oynayan en önemli aktörler arasında yer almaktadır. Biz de Erciyes Üniversitesi olarak, Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla ekosistemin güçlenmesi, bölge ve ülkemizin kalkınması adına patent, marka gibi sınai mülkiyet hakları konusunda çalışmalarımızı aktif şekilde yürütüyoruz. Kısa süre önce Erciyes Üniversitesi olarak kendimize ait ‘Plazmalı Sterilizasyon Cihazı’ adlı faydalı model belgeli teknolojiyi, araştırma ve geliştirme yapan özel sektör firmasına lisanslayarak ulusal çapta önemli bir başarıya imza attık. Erciyes Üniversitesi olarak Kayseri ve ülke ekonomisine sağladığımız katkının daha da artması adına bilgiye dayalı ekonomiye geçmek durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu farkındalıkla hedefimiz Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi’nin de katkısıyla üniversitemizin kısa zamanda patent portföyü ile öne çıkmasını sağlayabilmektir. Patent konusunda duyarlılık oluşturabilmeyi öncelikli konularımız arasına almışken öğrencilerimizin de bu bilinçle hareket ettiğini görmekten duyduğum memnuniyeti tekrar belirtmek isterim.”



Kurum Haberi

