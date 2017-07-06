ERÜ Fen Fakültesi yeni mezunlarını verdi

Sabancı Kültür Sitesinde gerçekleştirilen törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk, Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk, Fen Fakültesinin en eski ve en köklü fakültelerden biri olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Öztürk, “Değerli veliler, bugün sizlerin de mezuniyet gününüz. Dört yıl boyunca çocuklarınızı yalnız bırakmadınız. Onlar için fedakârlıkta bulundunuz ve her zaman destek oldunuz. Onların daha iyi yetişmesi ve yeni bir hayata atılmaları için hep onların yanında oldunuz ve ihtiyaçlarına cevap verdiniz. Eminim ki bundan sonra da hep onların yanında olacaksınız. Evlatlarınız da sizleri mahcup etmeyecek. Sevgili öğrenciler, Artık sizler bizim mezunlarımız, bir kısmınız da meslektaşlarımız olacaksınız. Fakültemizde, ömrünüzün dört yılını geçirmiş oldunuz. Umarım sizlere yeterince ihtimam göstermiş, bilgi ve birikimlerimizi paylaşmış ve sizlere iyi bir eğitim vermişizdir. Şimdi hayatınızın başka bir dönemindesiniz. Kendinize yeni bir yol haritası belirlemek durumundasınız. Bu yeni döneme geçerken, fakültemizde edinmiş olduğunuz birikim ve donanımın kuşkusuz size yararı olacaktır. Ancak bunlarla yetinmeyip her zaman kendinizi yenilemek, geliştirmek ve eğitmek zorunda olduğunuzu unutmamalısınız. Sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ise konuşmasında, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Yıldız, “Bugün üniversitemizin için hem mutlu hem de hüzünlü bir gün. 150 evladımızı bu ülkeye hizmet için uğurlamamız mutluluk sebebimizdir. Onlardan bir bakıma ayrılmak ta hüzün sebebimizdir. Sevgili öğrenciler Erciyes Üniversitesinin sizin eviniz, aileniz olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Sizler bu kimliği ömrünüzce onurla taşıyacaksınız. Buradaki değerli öğretim üyelerinden bir kısmı biz öğrenciyken de öğretim üyesiydiler. Bir kısmıyla da birlikte öğrencilik yaptık. Onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü hem öğrencilerine, hem üniversitemize, hem eğitici öğretici olarak, hem de araştırmacı olarak çok büyük katkıları olmuştur. Elbette ki bu katkı üniversitemizle birlikte bütün ülkemize ve bütün insanlara olmuştur. Bundan dolayı öğretim üyelerimize üniversitemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mezuniyet töreninde fakülte birincisi mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ve hep birlikte keplerin havaya fırlatılmasıyla sona erdi.