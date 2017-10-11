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ERÜ Geleneksel Felsefe Buluşmaları başlıyor

Erciyes Üniversitesi Kültür Sanat Komisyonu tarafından geleneksel olarak ‘‘Düşüncenin İzinde’’ başlığıyla düzenlenen felsefe konferansları bugün yapılacak.

ERÜ Geleneksel Felsefe Buluşmaları başlıyor
Konferans, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, felsefeci Prof. Dr. H. Haluk Erdem’in 20. Yüzyıl Alman Felsefesinin önemli isimlerinden birisi sayılan Karl Jaspers üzerine konuşmasıyla başlayacak.
 Geçtiğimiz günlerde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘‘2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, 10 araştırma üniversitesi arasına giren Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘‘Düşüncenin İzinde Karl Jaspers’’ etkinliği, Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 15.00’de başlayacak ve tüm felsefe severlerin ilgisine açık olacak.
Felsefenin günümüzdeki önemini göstermesi bakımından da önem taşıyan bu etkinlikler dizisinin yirmi sekizincisi gerçekleştiriliyor. 
Kurum Haberi
 
 
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