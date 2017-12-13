ERÜ ‘Gönüllü Elçiler ’e konuk oldu

Ayrıca programda Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, bir araştırma üniversite olan Erciyes Üniversitesi hakkında genel bilgiler verdi.

Programdaki röportajında Erciyes Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin gerek üniversiteye, gerekse şehre çok iyi uyum sağladıklarını belirten Rektör Güven, "Yabancı uyruklu öğrencilerimiz Kayseri'de yabancılık çekmiyorlar. Bu öğrencilerimiz üniversitemizde düzenledikleri kültürel etkinliklerle kendi ülkelerinin tanıtımını yaparlarken, etkinliklerde kendilerine diğer öğrencilerimiz de destek vermektedirler. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz üniversitemizde eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi ülkelerinde birer gönüllü kültür elçisi görevini üstlenmektedirler" dedi.

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