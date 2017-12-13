Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERÜ ‘Gönüllü Elçiler ’e konuk oldu

Erciyes Üniversitesi, TRT Haberde yayınlanan "Gönüllü Elçiler" programına konuk oldu. 9 Aralık 2017 Cumartesi günü yayınlanan programda Erciyes Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve sosyal etkinliklerine yer verildi.

ERÜ ‘Gönüllü Elçiler ’e konuk oldu
Ayrıca programda Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, bir araştırma üniversite olan Erciyes Üniversitesi hakkında genel bilgiler verdi.
Programdaki röportajında Erciyes Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin gerek üniversiteye, gerekse şehre çok iyi uyum sağladıklarını belirten Rektör Güven, "Yabancı uyruklu öğrencilerimiz Kayseri'de yabancılık çekmiyorlar. Bu öğrencilerimiz üniversitemizde düzenledikleri kültürel etkinliklerle kendi ülkelerinin tanıtımını yaparlarken, etkinliklerde kendilerine diğer öğrencilerimiz de destek vermektedirler. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz üniversitemizde eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi ülkelerinde birer gönüllü kültür elçisi görevini üstlenmektedirler" dedi.
Kurum Haberi
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.