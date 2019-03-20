ERÜ ile Kızılay Arasında Protokolü İmzaladı

Rektörlük makamında gerçekleşen protokol imza töreninde, protokol metnine Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi adına Ali Orhan imza attı. Ekonomik durumu iyi olmayan yabancı uyruklu öğrencilere Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) hazırlık eğitimi sağlanmasının amaçlandığı protokol kapsamında; Kızılay bursun maddi giderlerini karşılayacak, Erciyes Üniversitesi ise kurs için yer temini yapacak.







Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM)’de düzenlenecek kurs, 10 haftada 80 saatlik eğitimi içeriyor. Protokolden 150’si Suriye uyruklu olmak üzere, 30 ülkeden toplam 200 yabancı uyruklu öğrenci faydalanacak.

