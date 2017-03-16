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ERÜ MYO mezunları buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kayseri Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü tarafından ‘Kariyer Planlama Semineri ve Mezunlar Buluşması” etkinliği düzenledi.

ERÜ MYO mezunları buluştu
Kayseri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Kayseri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hamdi Taplak, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nafiz Kahraman, mezunlar ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERÜ Kayseri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hamdi Taplak, “Mesleki eğitimler günümüzde çok önemli yere sahip. Bunun içinde önemli gelişmeler sağlanıyor” dedi.
Kayseri MYO Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Ali Durmuş ise konuşmasında, “Elektrik ve Enerji Bölümü olarak öğrencilerimizi kariyer planlamalarını yapmaları için bugün meslek hayatlarında başarılı olan mezunlarımızla buluşturduk. Böylece öğrencilerimizin mesleklerini yakından tanımalarını sağlıyoruz” diye konuştu.
ERÜ Kayseri MYO Elektrik ve Enerji Bölümü mezunlarından Abdulbaki Uludağ ile Ahmet Evli, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Konuşmaların ardından öğrencilerin müzik dinletisi, plaket ve teşekkür belgesi takdimi ve kokteyl ile etkinlik son buldu.
Kurum Haberi
 
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