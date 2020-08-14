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ERÜ Öğrencilerinin TEKNOFEST Başarısı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Neo Aerospace Takımı ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Roket Yarışması KTR, THR ve Test Videoları sonuçlarına göre Orta İrtifa Kategorisi’nde genel puanlamada en yüksek puanı alarak birinci oldular.

ERÜ Öğrencilerinin TEKNOFEST Başarısı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Roket Yarışması sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrencileri tarafından oluşan Neo Aerospace Takımı KTR, THR ve Test Videoları sonuçlarına göre Orta İrtifa Kategorisi’nde 130,67 puan alarak birinci oldular. İHA yarışmaları kapsamında da kavramsal rapor aşamasını geçerek detaylı tasarım raporu göndermeye hak kazandılar. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret eden takım üyeleri tasarladıkları Roket ve İHA hakkında bilgiler verdiler. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyarette yaptığı konuşmasında TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde başarı sergileyen öğrencileri tebrik etti.



Neo Aerospace Takımı’nın Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaretine, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Aslan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Roket ve İHA takım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ata, Takım Akademik Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Murat Taştan, takım teknik danışmanları Doç. Dr. Veysel Erturun ile Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Konar da eşlik etti.
 

İHA

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