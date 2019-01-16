ERÜ Öğretim Üyeleri, Rektör Çalış’ı Ziyaret Etti

Clarivate Analytics tarafından “Web of Science” veri tabanında taranan dergilerde yayınlanan makalelerde en yüksek atıf alan araştırmacıların yer aldığı “En Çok Atıf Alan Araştırmacılar 2018” listesine Türkiye'den giren 14 araştırmacı arasında yer alan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Derviş Karaboğa ve Doç. Dr. Bahriye Akay ile Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.







Rektör Prof. Dr. Çalış, öğretim üyelerinin yapmış oldukları önemli çalışmalarla sadece üniversitelerine değil, Türkiye’ye de bilim alanında önemli katkı verdiklerini söyledi. Bu yüzden önemli bilimsel çalışmalara sürekli destek verdiklerini kaydeden Rektör Çalış, Erciyes Üniversitesi olarak araştırma ve bilim alanında sürekli çıtayı yüksek tutmaya çalıştıklarını belirtti.



Rektör Çalış, ziyaretin sonunda Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Prof. Dr. Mustafa Soylak ve Doç. Dr. Bahriye Akay’a teşekkür etti ve üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.



