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ERÜ Öğretim Üyeleri TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini Aldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Bu kapsamda ödüle layık görülen, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Halil Tekiner ve Doç. Dr. Hacer Tokyürek’e ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

ERÜ Öğretim Üyeleri TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini Aldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının ardından TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri verildi. Osmanlı-Türk Tıp ve Eczacılık Tarihi alanında yapmış olduğu özgün çalışmalar ve yürütmekte olduğu projelerin İslam Bilim Tarihine önemli katkılarından dolayı “2019 TÜBA Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü” Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi. Eski Türk Dili Bilim Dalı alanında yaptığı çalışma ile sosyal bilimler kategorisinde “2019 TÜBA-GEDİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) Ödülüne” layık görülen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Tokyürek’e de ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.



Düzenlenen ödül törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Genel Sekreter Murat Yenisu’da katıldı.
 

 

İHA

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