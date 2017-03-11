ERÜ Öğretim Üyesi Halıcı, Antarktika’da yaptıkları bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Halıcı, “Antarktika kıtasındaki araştırmalar günümüzde son derece popüler. Türkiye Cumhuriyeti, Antarktika’da bir bilim üssü kurmaya çalışıyor. Bunun için Türkiye yoğun çaba gösteriyor. Tabi bizim burada bilim üssü kurabilmemiz için Antarktik Danışma Kurulunda, danışman ülke statüsüne ulaşmamız gerekiyor. Şu an Antarktika’da 29 ülke danışman ülke statüsünde. Türkiye’nin Antarktika’da söz sahibi olabilmesi için, yani bu danışma kuruluna girebilmesi için öncelikle kıta ile ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz Türk ekibi olarak 2016’da Antarktika’ya ilk seferimizi gerçekleştirdik. Burada Ukrayna’nın Vernetsya Üssü’nde 15 günlük bir çalışma yaptık ve başarı ile ayrıldık. İkinci seferimizi ise 28 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirdik. Fakat Antarktika’daki hava şartları nedeniyle 20 Ocak 2017 tarihine kadar Antarktika’nın güneyindeki bir şehirde beklemek zorunda kaldık. Antarktika’da 40 gün bilimsel araştırma yaptık. Ben buradaJames Ross adası ve çevresinde 500’e yakın diken ve kara yosunu örneği topladım. Bu topladığım örneklerin bir kısmının sınıflandırılmasını araştırma yaptığımız bölgede gerçekleştirdim. Geri kalanını da laboratuvarda araştırıp makale üretmeye çalışacağız” dedi.

Yapılan çalışmalardaki tüm amaçlarının Antarktika’da Türk Bilim Üssü’nün kurulması olduğunu belirten Prof. Dr. Halıcı, “Antarktika dünyada yaşamın en zor olduğu kıta. Bu kıtada sadece foklar ve penguenler yaşamakta. Denizler de ise sadece balinalar bulunmaktadır. Rüzgârın da en şiddetli olduğu kıta burası. Bu nedenle bu kıtada hem yaşamak hem de bilim yapmak oldukça zor. Fakat bizim amacımız ilerleyen zamanlarda kıtada daha fazla Türk bilim insanının çalışmalar yapmasını sağlamak.Türk bilim insanları olarak kıtayla ilgili yapabildiğimiz kadar bilimsel makale üretmek ve en sonunda da Antarktika’da Türkiye’nin bir Bilim Üssü’nün olması ve bizimde kıtada söz sahibi olmamız. Çünkü söz sahibi olan ülkelere baktığımızda bizden çok farklı olmadıklarını görüyoruz. Biz büyük bir ülkeyiz dolayısıyla Antarktika’da da söz sahibi olmamız gerekir” diye konuştu.

İHA

