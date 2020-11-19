ERÜ Rektörü Çalış, Üniversite-Sanayi İşbirliği İçin Ziyaretlerine Devam Ediyor

Üniversite-sanayi işbirliğine önem veren ve “ Kampüste Üniversite Değil, Sahada Üniversite” sloganı ile çalışmalarını aralıksız sürdüren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri sanayicilerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretler kapsamında bugün ki ilk ziyaretini Hasçelik Kablo’ya gerçekleştiren Rektör Çalış, burada Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necmettin Baktır, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Alper Özkaya ile bir süre görüştü.

Hasçelik Kablo ziyaretinin ardından Rektör Çalış, ikinci ziyaretini ise Yataş Grup’a yaptı.

Yataş Grup ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı Ali Ömerli ile görüşen Rektör Çalış, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Rektör Çalış’ın ziyaretlerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ve Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç da eşlik etti.