ERÜ Rektörünün Sneijder İsyanı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Kayseri'de geliştirdikleri aşıların üretileceği bir sanayi tesisi için 40-50 milyon liraya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Galatasaray'ın en son transferi Sneijder'e 25 milyon avro ödendi. Türkiye bir futbolcuya bu parayı verebiliyorsa özel sektörüyle devlet sektörüyle bunu yapmak zorundadır" dedi.



Keleştemur, Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Kayserili hayırseverleri üniversitenin kuruluşundan bugüne dek alınan mesafe hakkında bilgilendirdi.



Türkiye'nin dünyada önemli bir yere geldiğini vurgulayan Keleştemur,



"Türkiye'nin her konuda güçlü olması lazım. Buna dünyanın da ihtiyacı var. Bunun şartı ise iyi üniversiteler oluşturmaktan geçiyor. ABD'nin süper güç olmasında, Çin ve Hindistan'ın gelişmesinin altındaki temel dinamik üniversitelerdir" diye konuştu.



Keleştemur, planlanan projeler hakkında da bilgiler vererek, bir süre önce kurulan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi binasının yapımı için hayırsevere ihtiyaç duyulduğunu anlattı.



Biyogüvenilirlik Seviye-3 Laboratuvarı'nın inşaatının da kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Keleştemur, şöyle devam etti:



"Burası aşı geliştirilecek bir merkez. Yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak. Buranın sorumluluğunu da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı aşı geliştiren bir hocamız yürütüyor. Bir kaç ay önce basına da yansıdı, yüzde 80 oranında hastalığı önlediği hayvan deneyleriyle belirlenen aşı geliştirdiler. Şimdi bunun endüstrileşmesi, ilaç haline dönüştürülmesine yönelik görüşmeler devam ediyor. Bizim bu konuda mantalite olarak değişmeye ihtiyacımız var. Bu tür bilgilerin ürüne dönüştürülmesi Türkiye için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır, bunu yapmak zorundayız. Bu sadece KKKA hastalığı ya da başka bir hastalık için değil, temel altyapısı aşı geliştirmeye müsait olan bir laboratuvar burası. Biz bu aşıları dışardan almak ve istedikleri parayı vermek zorundayız. Bu nedenle bizim bu tür laboratuvarları kurmamız gerekiyor. Bu laboratuvalar olmadan ne bilgi üretebiliriz, ne de bu bilgiyle teknoloji üretebiliriz."



Fahrettin Keleştemur, şöyle devam etti:



Buranın maliyetini hesaplattım. Kayseri'de geliştirdiğimiz aşıları üretilebilecek bir sanayi tesisi kurmaya kalktığımızda 40-50 milyon liraya ihtiyaç var. Galatasaray'ın en son transferi Sneijder'e 25 milyon avro ödendi. Türkiye bir futbolcuya bu parayı verebiliyorsa, özel sektörüyle, devlet sektörüyle bunu yapmak zorunda. Yapamazsa büyük devlet olma davasından da vazgeçmek zorundadır."



