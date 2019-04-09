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ERÜ, THE Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından ilk kez yapılan 2019 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması sonuçları Güney Kore’de düzenlenen 'THE Innovation & Impact Summit' etkinliğinde açıklandı.

ERÜ, THE Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında

2017 yılına ait kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2019 Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında Türkiye’den 13’ü devlet üniversitesi olmak üzere toplam 19 üniversite yer almıştır. Bu sonuçlara göre, ERÜ Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında Türk Üniversiteleri arasında 7. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 5. sırada yer almıştır. THE Etki Sıralama Sistemi üniversiteleri değerlendirirken, Birleşmiş Milletlerin (BM) 17 başlıkta toplanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) arasından seçilen 11 başlık altında üniversitelerin yaptığı toplumsal ve ekonomik etkileri göz önünde bulundurmuştur. Buna göre, ERÜ, BM’ in 11 SDG başlığı altında dünya üniversiteleri arasında aşağıdaki tabloda verilen sıralamalarda yer alma başarısı göstermiştir.

Yayınlanan sonuçlara göre ERÜ, 'İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme' ile 'Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı' kategorilerinde Türkiye’ deki devlet üniversiteleri arasında 1. başarı diliminde, tüm üniversiteler arasında ise 2. başarı diliminde yer almıştır. Üniversitemiz, 'Sağlıklı Bireyler', 'Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları' ile 'İklim Eylemi' kategorilerinde ise devlet üniversiteleri arasında 2. başarı diliminde yer almıştır.
 
 

İHA

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