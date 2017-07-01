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ERÜ Tıp Fakültesi mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde 240 öğrenci mezun olma heyecanı yaşadı.

ERÜ Tıp Fakültesi mezunlarını verdi
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen diploma törenine, Vali Yardımcısı Nail Anlar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, İl Sağlık Müdürü İsmail Kılıç, akademisyenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, tıp eğitiminin ömür boyu sürdüğünü söyledi. Güven, “Bugün bir son değil, sadece basamaklardan birinin sonudur. Çünkü tıp eğitimi ömür boyu süren bir eğitimdir. Öğrencilerimizde bu konuda edindikleri bilgiler ile hayata başlayacaklar ancak bundan sonrada eğitimlerine devam etmek durumundalar. Tıp hızlı gelişen ve sık değişen bir birimdir. Bunu takip etmek ve kendinizi geliştirmek zorundasınız” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Düzenlenen tören, diplomaların verilmesi ile sona erdi.
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