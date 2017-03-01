Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERÜ YOLGEÇEN HANI DEĞİL!

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, “ERÜ yolgeçen hanı değil. Zaten üniversiteler herkesin girip çıkamayacağı, bir mahremiyeti olan alanlardır. Bu yüzden öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almayı sürdüreceğiz.” dedi.

ERÜ YOLGEÇEN HANI DEĞİL!
Basın Danışmanı Şevket Atalay ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Güven bir sorumuz üzerine “Kampüste yeni bir tramvay hattına müsaade etmeyiz. Keşke ötekine de izin verilmeseydi. Zira tramvay hattı güvenliği tamamen deliyor. Buna Hastane’yi de eklememiz lazım! Yani bu iki unsur kampüs dışına taşınmadıkça üniversitenin güvenliği istenildiği şekilde sağlanamaz. “diye konuştu.

Yeni hastane için arazi tahsis edildiğini hatırlatan Güven “ancak mevcut hastanenin buraya yapılacak yeni binalara taşınması 6-7 yılı bulabilir.” diye konuştu.

Güven, eskiden üniversite içinin ana yol gibi kullanıldığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü;
 “Üniversitede, hastanede işi olmayanlar bile kampüs içinden transit geçerek varacakları yere kestirmeden ulaşıyorlardı. Biz 30 Ağustos Bulvarı (Rektörlük) Nizamiyesinden izinsiz yoğun girişleri önleyerek 14-15 bini bulan lüzumsuz araç trafiğini günlük 3-4 bine indirdik. Biraz tepki aldık ama haklılığımız şimdi anlaşıldı.”

Haber: Rıfat Yörük-Bünyamin Gültekin
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.