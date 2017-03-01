ERÜ YOLGEÇEN HANI DEĞİL!

Basın Danışmanı Şevket Atalay ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Güven bir sorumuz üzerine “Kampüste yeni bir tramvay hattına müsaade etmeyiz. Keşke ötekine de izin verilmeseydi. Zira tramvay hattı güvenliği tamamen deliyor. Buna Hastane’yi de eklememiz lazım! Yani bu iki unsur kampüs dışına taşınmadıkça üniversitenin güvenliği istenildiği şekilde sağlanamaz. “diye konuştu.Yeni hastane için arazi tahsis edildiğini hatırlatan Güven “ancak mevcut hastanenin buraya yapılacak yeni binalara taşınması 6-7 yılı bulabilir.” diye konuştu.Güven, eskiden üniversite içinin ana yol gibi kullanıldığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü;“Üniversitede, hastanede işi olmayanlar bile kampüs içinden transit geçerek varacakları yere kestirmeden ulaşıyorlardı. Biz 30 Ağustos Bulvarı (Rektörlük) Nizamiyesinden izinsiz yoğun girişleri önleyerek 14-15 bini bulan lüzumsuz araç trafiğini günlük 3-4 bine indirdik. Biraz tepki aldık ama haklılığımız şimdi anlaşıldı.”