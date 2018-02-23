ERÜ’de “2. Ulusal VetEBA Kongresi” Başladı

İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Genel Sekreter Yardımcısı Okt. Talat Hakan Erdem ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Kongrenin açılış konuşmasını yapan Öğrenci Konseyi Başkanı Berat Deniz, “Üniversiteler kişiyi geliştiren, aydınlatan ve topluma hizmet sunabilecek nitelikli bilgi üretme ortamıdır. Dünyada bilim, sanayi ve teknoloji alanında ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Üniversitemizde bu gelişmeler karşısında günden güne her alanda artan başarısıyla Türkiye’de sayılı üniversiteler arasında yer almıştır. Ülkemizde göstermiş olduğu başarıların yanı sıra dünya genelinde yapılan araştırma sonuçlarında da büyük başarılara imza atmıştır. Öğrenciler olarak Veteriner Hekimliği alanında da gelişmeleri yakından takip edip araştırmaların içerisinde yer alarak, gerek üniversitemize, gerekse de ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.



Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci de konuşmasında, öğrenciler tarafından düzenlenen bu kongrenin başarılı geçeceğine inandıklarını söyledi. Prof. Dr. İnci, “Veteriner Fakültesi genç dinamik eğitim kadrosuyla geleceği kucaklayan perspektifiyle ülke problemlerini temel konu alarak belirlemiş ve çözüm üretimli kongreler düzenler hale gelmiştir. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki doğru yoldayız. Bu perspektif, geleceğin problemlerinin çözülmesi noktasında büyük ümitler veriyor. Bilime mutlak inan biri olarak söyleyebilirim ki! Bu felsefeye ulaşmış olan gençlerimiz gelecekte büyük problemlerin olmadan çözümlenmesi noktasında erken uyarı sistemiyle yeni yaklaşımlar sergileyeceklerdir” diye konuştu.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ise öğrenciler tarafından düzenlenen kongrenin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Yıldız, “Üniversitelerin asli unsurları öğrencilerdir. Öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin bu bilimsel toplantıda el ele olduklarını gördük ve mutlu olduk. Bunda anlaşılan o ki! Öğretim üyelerimizin kapısı her zaman için öğrencilerimize açık” diye konuştu.



Veteriner hekimlikle ilgili çok sayıda konunun ele alınacağı kongre 3 gün sürecek.