ERÜ'de 8. Sırada

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP Araştırma Laboratuarı, yükseköğretim kurumlarını akademik performanslarına göre sıralayan raporlar yayınlandı.
URAP Laboratuarı’nın 2012 yılı dünya sıralamasında, ERÜ dünya üniversiteleri arasında 729. sırada, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise 8. sırada yer aldı.
URAP Laboratuarı’nın 2012 yılı dünya sıralamasında, ERÜ dünya üniversiteleri arasında 729. sırada, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise 8. sırada yer aldı.