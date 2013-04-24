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ERÜ'de 8. Sırada

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) URAP Araştırma Laboratuarı’nın akademik performans raporuna göre dünya üniversiteleri sıralamasında 729’uncu, Türk Üniversiteleri arasında da 8’inci sırada yer aldı.

ERÜ'de 8. Sırada
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP Araştırma Laboratuarı, yükseköğretim kurumlarını akademik performanslarına göre sıralayan raporlar yayınlandı.
URAP Laboratuarı’nın 2012 yılı dünya sıralamasında, ERÜ dünya üniversiteleri arasında 729. sırada, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise 8. sırada yer aldı.
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