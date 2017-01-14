ERÜ’de anlamlı tören Erciyes Üniversitesi’nde akademik, idari personel ile başarılı öğrencilere ödül töreni düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi’nde 25 ve 35 hizmet yılını tamamlayan akademik ve idari personel ile 2016 yılında düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında dereceye giren idari personele plaket takdim edildi. Ayrıca etkinlikte 2016 yılı üniversiteye giriş sınavında ilk 1000’e girerek ilk tercih olarak Erciyes Üniversitesini tercih eden öğrencilere, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında puan sıralamasına göre Erciyes Üniversitesi’ndeki fakültelere ilk sıradan yerleşen öğrencilere plaket ve ödülleri verildi.

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen plaket ve ödül takdim törenine; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Genel Sekreter Doç. Dr. Eyyup Ecevit ile çok sayıda akademik ve idari personel ve öğrenci katıldı.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, plaket ve ödül töreninde yaptığı konuşmada, Erciyes Üniversitesi’nin 40 yaşına yaklaşarak artık ülkenin en köklü üniversitelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Rektör Güven, ”Bunun bir göstergesi de üniversitemize uzun yıllar emek veren kişilerin varlığıdır. Yakın zamanda çok sayıda öğretim üyesinin emeklilik törenini gerçekleştirdik. Bugün de 25 ve 35 yılını tamamlayan öğretim üyeleri ve personelimizin plaket törenini gerçekleştiriyoruz. Biz biliyoruz ki; üniversitemiz ülkenin sayılı üniversiteleri arasına girdiyse, bunda üniversitemizin kuruluşundan itibaren emek veren hocalarımızın, öğretim üyelerimizin, personelimizin büyük katkısı bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi çalışanlarıyla daha da ileriye gidecektir. Üniversitemizin bugünkü haline gelmesinde özveriyle çalışan bütün personelimize yönelik düzenlediğimiz bu tören, tabi ki onların emeklerinin karşılığı olamaz fakat emekli olduklarında çocuklarına ve torunlarına gösterebilecekleri bir hatıra olacak. Ben bu vesileyle burada olan herkese, plaket alacak olan personelimize, hocalarımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Güven’in konuşmasının ardından, Erciyes Üniversitesi’nde 25 ve 35 hizmet yılını tamamlayan akademik ve idari personel ile 2016 yılında ‘Sözsüz İletişim ve Beden Dili’, ‘Yönetici Asistanlığı ve Sekreterlik’, ‘Telefonla Konuşma Teknikleri’, ‘Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkma’, ‘Sosyal Medya Kullanımı’ ile ‘İş Doyumu ve Kurum İçi iletişim’ konularında verilen hizmet içi eğitim programlarındaki yapılan sınavlarda derece giren idari personele plaket takdim edildi.

Ayrıca etkinlikte 2016 yılı üniversiteye giriş sınavında ilk 1000’e girerek ilk tercih olarak Erciyes Üniversitesini tercih eden öğrencilere, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında puan sıralamasına göre Erciyes Üniversitesi’ndeki fakültelere ilk sıradan yerleşen öğrencilere plaket ve ödülleri verildi. Tören kokteyl ile son buldu. (Kurum haberi)

