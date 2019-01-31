ERÜ’de Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı Başladı

Kültür Sitesi’nde düzenlenen çalıştayın açılış programına, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Prof. Dr. Recai Kılıç ile çok sayıda akademisyen katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasında Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi’nin köklü bir üniversite olduğunu kaydetti. Rektör Çalış, “Türkiye’de araştırma üniversitesi olarak belirlenen 10 üniversite içerisinde Anadolu’da bu kategoriye girebilen tek üniversite olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Önümüzdeki dönemde hedefimiz elde ettiğimiz bu başarıyı daha da ileriye taşımaktır. Üniversiteler bünyelerindeki fakülteler, enstitüler, araştırma merkezleri, teknoparklar, kuluçka merkezleri ile hizmet verdikleri şehirlerdeki sanayi sektörünü geliştirme potansiyeline sahiptirler. Erciyes Üniversitesi stratejik planlarında Ar-Ge vizyonu ile ön plana çıkıp, araştırma süreçlerine yönelik yaptığı çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir. Üniversitemizin sağladığı başarıların devamlılığını sürdürmek ve artan bir ivme ile ilerlemek adına araştırmacılarımızın önünde bulunan engelleri kaldırıp, araştırma olanaklarımızı artırmanın önceliklerimiz arasında olduğunu belirtmek isterim. Bugün burada düzenlediğimiz Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı’nın ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu çalıştayın her yıl aynı dönemde yapılması planlanmaktadır. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı’nda akademik birimlerimizin ve araştırma merkezlerimizin araştırma ve inovasyon faaliyetlerindeki mevcut durumlarının, disiplinler arası iş birliklerinin ve araştırma vizyonlarının ele alınacağı paneller düzenlenecektir. Erciyes Üniversitesi’nin misyonu ve vizyonu doğrultusunda ilerlemesi adına son derece önemli olduğuna inandığımız bu etkinliğe katkı sağlayan tüm yöneticilerimizi ve katılımcılarımızı tebrik ediyorum” dedi.



Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Kalınlı ise 'Ar- Ge Yönetimi Stratejileri ve ERÜ' konulu bir sunum yaptı. Sunumun başlangıcında Prof. Dr. Adem Kalınlı, “Ülkelerin refah düzeyleri ürettikleri bilim ve teknoloji ile doğru orantılıdır. Refah düzeyi yüksek ülkelere baktığımız zaman, bilim teknoloji üretkenliklerinin yüksek olduğu açıkça görünmektedir. Kaynakların kısıtlı olması ve daha fazla bilim ve teknoloji ihtiyacıyla birlikte dünya ülkelerine üniversitelerin yükseköğretimlerini verimli ve etkin kılabilmek için ülkeye yüksek düzeyde katma değer faydası sağlayabilmesi için uzun yıllardır, reform yenilikle yapmaya uğraşmaktadır. Benzer şekilde de ülkemizde 2015 yılından itibaren Yükseköğretiminin yeniden yapılandırması çalışmaları başladı. Kısa sayılabilecek birkaç yılda da önemli değişim ve dönüşümlere başlandı” diye konuştu. Prof. Dr. Adem Kalınlı’nın sunumunun ardından çalıştay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç’ın moderatörlüğünde fakülte yöneticilerinin sunumları ile devam etti.

Oturumun sonunda ise ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sunum yapan fakülte yöneticilerine plaket takdim etti.

