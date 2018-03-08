ERÜ’de Çağdaş Rus Edebiyatı anlatıldı

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Bakü Slavyan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asif Hacıyev, Edebiyat Fakültesi Rus Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Üçgül ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Üçgül’ün açılış konuşması yaptığı etkinlik, Bakü Slavyan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asif Hacıyev verdiği “Çağdaş Rus Edebiyatı” konferansının ardından sona erdi.

