ERÜ’de Dava ve Duruşma yarışması düzenlendi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından, “Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Farazi Dava ve Duruşma Yarışması” düzenlendi.

15 Temmuz Yerleşkesinde düzenlenen yarışmaya Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şahan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Medeni hukuk alanında sözlü aşamadan oluşan yarışmanın final aşamasında iki takımdan biri iddia makamı olarak, diğeri ise savunma makamını temsil ederek, jüri üyelerine savunmalarını sundu.

Günboyu devam eden finale fakülte öğrencilerinden oluşan 4 takım katıldı.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu yarışmada, birinciliğe Barış Macar, Mehmet Emin Etiler, Ahmet Bulut, Mustafa Ay, Onur Koşar, en iyi dilekçe kategorisinde Ahmet Almacı, Ufuk Ozan Gözbaşı, Büşra Uslu, Şevval Deniz, Mehmet Arslan, en iyi sunum kategorisinde ise Zeliha Demir ödüle layık görüldü.

