ERÜ’de “Değişen Dünya ve Türkiye” Konulu Panel Düzenlendi

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Kartın’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke ve Doç. Dr. İsmail Şahin, değişen dünya ve değişen dünyada Türkiye’yi anlattı.

Panel, soru-cevabın ardından sona erdi.

Öte yandan panelin bitiminde Yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış, konuk yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke’ye üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.



