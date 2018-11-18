Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERÜ’de “Değişen Dünya ve Türkiye” Konulu Panel Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) “Değişen Dünya ve Türkiye” konulu panel düzenlendi.

ERÜ’de “Değişen Dünya ve Türkiye” Konulu Panel Düzenlendi

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.  
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Kartın’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke ve Doç. Dr. İsmail Şahin, değişen dünya ve değişen dünyada Türkiye’yi anlattı.
Panel, soru-cevabın ardından sona erdi.
Öte yandan panelin bitiminde Yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış, konuk yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke’ye üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerKayseri GündemGündemErciyes ÜniversitesiERÜPanelKonferansDeğişen Dünya Ve TürkiyeEdebiyat FakültesiEgitim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.