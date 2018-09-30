ERÜ’de ‘Düşmeye Çok Yönlü Bakış 2’ Sempozyumu Gerçekleştirildi

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Vali Yardımcısı Nail Anlar, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özdemir, İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ile çok sayıda akademisyen katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan kongre başkanlarından ERÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sibel Akın, sempozyum hakkında bilgiler verdi.

Doç. Dr. Akın, “Sempozyum dünyada ve ülkemizde giderek yaşlı nüfusun artması ve yaşlı sorununun en önemli sorunu olan düşme ile karşı karşıya olmamız. Çoğu zaman bu düşmenin göz ardı edilmesi ve bunun sonucunda yaşanan önemli sıkıntıları tartışmaktır. Bu sempozyumda düşmenin nedenleri, sonuçları, tedavisi, önlenmesi farklı uzmanlık dalları ve disiplinlerden birçok uzmanın bir araya geleceği oturumlar ile ele alınacaktır” dedi.

Kongre başkanlarından Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Şahin de, düşen hastaların değerlendirildiği özel kliniklerin bulunduğunu belirtti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir de konuşmasında, toplantıya katkı sağlayan akademisyenlere ve ev sahipliğinden dolayı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Özdemir, “Düşme başlığında bir kongre düzenlemek biz dâhil, herkese garip geldi ilk başta. Alışa gelmiş bir başlık değil. Bugün tartışılacak olan yaklaşım doğrudan üçüncü anlamda düşme olacaktır. Düşmenin sebepleri, sonuçları ve düşmeyi azaltıcı nedenler üzerinde çeşitli tebliğler ile tartışılacaktır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Rektör Çalış, “Sonuç olarak baktığımızda düşme çok önemlidir. Bazen düşme bir nedendir. Bazen de sonuçtur. Birçok hastalığın sonrasında kişi düşebilir, bazen de düşme sonrasında sakatlık ve engelliliğe giden birçok hastalık gelişebilir. Bu nedenle çok yönlü ve multidisipliner bir bakış açısı gerekmektedir. Birçok branşı ilgilendiren hastalıkların sebebi veya sonucu olabilir. Bu yüzden çok verimli olacağını düşündüğüm bir sempozyum” diye konuştu.



Üniversite hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversitemiz Türkiye’de ilk ona girerek 2017 yılında araştırma üniversitesi oldu. Üniversitemiz araştırma üniversitesi kimliğine katkı sağlaması açısından, birçok parametre var. Bu parametrede ve birçok alanda çok iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Üniversitemizde 19 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 7 enstitü, 6 bölüm, 39 araştırma merkezi, 53 bine yakın öğrencimiz, 2 bin 500’e yakın akademik personel ve 5 bine yakında akademik personeli barındırmakta olan çok geniş bir aileyiz. Araştırma Üniversitesi olmamızda tüm bu personelimizin katkısı sonsuzdur. Onlara tekrar buradan teşekkür ediyorum. Dün Singapur’da yapılan bir toplantıda üniversiteleri derecelendirme organizasyonu Times Higher Education organizasyonu tarafından dünyada dereceye giren üniversiteler açıklandı. THE sıralamasına ülkemizden 23 üniversite girdi. Bu 23 üniversite içerisinde 8. olduk. Geçen yıl onuncu sıradaydık. Vakıf üniversitelerini çıkarırsak devlet üniversiteleri arasında yapılan değerlendirmede beşinci sıradayız. Bu da bizi gururlandırdı.”





‘Düşmeye Çok Yönlü Bakış Sempozyumu 2’ ikinci gününde sunumlarla devam etti.

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile çok sayıda akademisyen katıldı.



İç Hastalıkları, Geriatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Psikiyatri, Kardiyoloji, Üroloji, Beyin Cerrahisi, Göz, Kulak Burun Boğaz ve Aile Hekimliği konularında sunumlarla devam eden etkinliğin ikinci gününde düşme nedenleri ve düşmenin önlenmesi ele alındı.

Oturum Başkanlığını Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Prof. Dr. Tuncay Duruöz’ün yaptığı oturumda, konuşmacılar ‘Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve Düşme, Vertigo ve Düşme, Osteoporoz ve Düşme’ konularında sunum yaptı. Kongre, İç Hastalıkları, Geriatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Psikiyatri, Kardiyoloji, Üroloji, Beyin Cerrahisi, Göz, Kulak Burun Boğaz ve Aile Hekimliği konularında sunumlarla devam edecek.