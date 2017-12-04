ERÜ’DE HALKA AÇIK AY GÖZLEMi

Kampüs alanındaki merkezde düzenlenen etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten UZAYBİMER Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük, gözlem etkinliklerinin aralıklarla devam edeceğini söyledi.



Prof. Dr. Küçük, “Merkez olarak amaçlarımızdan en önemlisi araştırmadır. Ama bir önemli amacımızda bilim toplum hizmetidir. Özellikle üniversite personelimizden ve öğrencilerimizden başlayarak, halkımıza yönelik uzay, astronomi ve gökyüzü ile ilgili hizmet vermeye çalışıyoruz. Aralıklarla gözlem etkinlikleri düzenliyoruz. Gökyüzü gözlem için bize olanak sağladığı ölçüde de etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.

Etkinlik, üniversite personeli ve vatandaşların araştırma merkezini gezmesi ve teleskop ile ay gözlemi yapmasının ardından sona erdi.