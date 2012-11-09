ERÜ'de İki Profesör Emekli Oldu

Emekli olan profesörler için ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi konferans salonunda tören düzenlendi. Düzenlenen törene ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güven, doktorlar ile emekli olan Prof. Dr. Mustafa Kürşad Öztürk ve Prof. Dr. Yalçın Tekol katıldı.

Törende bir konuşma yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, “Ben çok uzun yıldan beri kendilerini tanıyan, birlikte çalışma mutluluğuna kavuşmuş olan bir akademisyenim. Ben 1980 yılında Erciyes Üniversitesi’ne asistan olarak başladım. O zaman Mustafa hocamız hastanenin başhekimiydi” şeklinde konuştu.

Keleştemur, “O dönemde hastanede çok az insan vardı. Mutlaka hocalarımızdan bir tanesinin bir idari görevi oluyordu. Dolayısıyla 32 yıllık bir birlikteliğimiz var. Aynı departmanda çalışmadık ama aynı kurumda çalıştık. Zamanında hastane ufak olduğu için birbirimizi tanıma imkanı oluyordu” ifadelerinde bulundu.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güven ise, “, “Ben çok uzun yıldan beri kendilerini tanıyan, birlikte çalışma mutluluğuna kavuşmuş olan bir akademisyenim. Ben 1980 yılında Erciyes Üniversitesi’ne asistan olarak başladım. O zaman Mustafa hocamız hastanenin başhekimiydi” şeklinde konuştu.

Keleştemur, “O dönemde hastanede çok az insan vardı. Mutlaka hocalarımızdan bir tanesinin bir idari görevi oluyordu. Dolayısıyla 32 yıllık bir birlikteliğimiz var. Aynı departmanda çalışmadık ama aynı kurumda çalıştık. Zamanında hastane ufak olduğu için birbirimizi tanıma imkanı oluyordu.” ifadelerinde bulundu.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güven ise, “Yeni öğretim görevlileri olarak, hocalarımızın buraya olan katkılarını çok iyi anlatacak durumda değiliz. Ben hocalarımı daha çok idari görevden dolayı tanımaya başladım. Yaklaşık 4-5 yıldır daha iyi tanıyoruz. Ondan önceki yıllarda sadece orada karşılaşıyorduk. Hocalarımızın burası için ne kadar değerli olduğunu görmemiz mümkün olmuyordu. İdarecilik döneminde gördük ki, hocalarımız hem üniversitemizin kuruluşunda hem de tıp fakültemizin kuruluşunda ve bugünlere gelişinde çok önemli katkıları oldu.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, emekli olan Öztürk ve Tekol’a plaket ve hediye takdim edildi.