ERÜ’de İletişim 4,0 konferansı

Hukuk Fakültesi Amfi 4 Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Aydın ve Doç. Dr. Mustafa Koçer’in yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.
Etkinliğin konuşmacısı Dijital Hayat Akademisi Direktörü Bilal Eren, “İletişim 4,0” konferansında internet kullanımı hakkında bilgiler verdi.
Etkinlik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan’ın, Bilal Eren’e plaket takdiminin ardından sona erdi.
Kurum haberi
Etkinliğin konuşmacısı Dijital Hayat Akademisi Direktörü Bilal Eren, “İletişim 4,0” konferansında internet kullanımı hakkında bilgiler verdi.
Etkinlik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan’ın, Bilal Eren’e plaket takdiminin ardından sona erdi.
Kurum haberi