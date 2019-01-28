ERÜ’de ‘Kanserin Tanı ve Tedavisinde Nanoteknolojinin Rolü’ paneli

Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda üç oturumda gerçekleşen panele; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ile Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk’ün yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk, düzenlenen panelle kanser ve nanoteknoloji ilişkisinin tam anlamıyla ele alınacağını kaydetti.







Dekan Öztürk, “Kanser, bütün insanlar ve insanlık alemi için önemli bir sağlık problemi olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Gittikçe artan ve çeşitlenen kanser türlerine karşı teşhis ve tedavi yöntemleri de gündeme gelmektedir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, düzenlenen panelin disiplinler arası önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.







Rektör Çalış, “Bu etkinliğin, Tıp Fakültesinden ve Fen Fakültesinden değerli öğretim üyelerimizin nanoteknoloji ile birlikte yapabilecekleri birçok araştırma, geliştirme için zemin hazırlayacağını düşünüyorum. Biz araştırma üniversitesiyiz. Araştırma üniversitesi olmamızda özellikle fen fakültemizin, mühendislik fakültemizin ve tıp fakültemizin rolü çok büyük. Bu fakültelerimiz lokomotif görev üstlenmiş durumdalar. Nanoteknoloji hepimizin malumu, aslında gelecek yüzyılların ileri teknolojisidir. Katma değeri yüksek ürünleri oluşturmasından ve yeni buluşlar ortaya çıkarmasından dolayı çok önemli. Tabiki nanoteknolojinin uygulamaları çok geniş. Bunlardan bir tanesi de tıp alanıdır. Tıpta tabi ki kanser, yeni ilaç geliştirme ve aşı geliştirme gibi birçok alanda rol olacaktır. Bu manada disiplinler arası hocalarımızın, araştırmacılarımızın bir araya gelerek, yeni projeler, yeni araştırmalar hazırlayacaklarını umut ediyor ve bekliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Oturum Başkanlıklarını Prof. Dr. Şerife Saçmacı, Prof. Dr. Yusuf Tutar ile Dr. Öğr. Üyesi Ruken Esra Demirdöğen’in yaptığı oturumlarda, konuşmacılar, “Kanserin Tanı ve Tedavisinde Nanoteknoloji’nin Rolü” konusunda sunumlar yaptı.





