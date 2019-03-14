Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERÜ’de Karl Popper Konuşuldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından “Düşüncenin İzinde XXXVII: K. Popper” konulu konferans düzenlendi.

ERÜ’de Karl Popper Konuşuldu

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açış konuşmasında Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya, Karl Popper’ın çağdaş felsefenin önemli filozoflarından olduğunu söyledi. Prof. Dr. Topakkaya, konferansın konuşmacısı Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu ile katılımcılara teşekkür etti.



Daha sonra Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, “Düşüncenin İzinde XXXVII: K. Popper” konulu konferans verdi. Prof. Dr. Ömerustaoğlu, “Karl Popper, 20. yüzyılın önemli simalarından birisi. 1902 yılında Viyana’da doğuyor. Viyana 20. yüzyıla damgasını vuran bir şehir. Viyana çevresi, Viyana Üniversitesi, hem bilim, hem felsefe, hem sanat alanında, hem de siyaset alanında dünyayı belirlemiştir. Karl Popper, 1. Dünya Savaşı yıllarında çocuktur. Ama dünya sorunlarına kafa yormaktadır. 2. Dünya Savaşı yıllarında bir akademisyendir ve 2. Dünya Savaşını çok dehşetli bir şekilde yaşamıştır. Avusturya’yı terk etmek zorunda kalmıştır. En önemli eserlerinden birisi olan Açık Toplum ve Düşmanları adlı eserini 1942 yılında ülkesinin dışında yazmak zorunda kalmıştır” dedi.



Konferans soru-cevapların ardından sona erdi.

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerEgitimErciyes ÜniversitesiERÜEdebiyat FakültesiKarl Popper
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.