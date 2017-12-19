ERÜ’de konferans ve dinleti

Düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu Öner ile çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

Etkinlikte, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Namık Sinan Turan ile Yrd. Doç. Dr. Bilen Işıktaş ve Medeniyet Üniversitesi Öğr. Gör. Sami Dural, “Sanatın Cüretkâr Stratejisi: Solistlik Türk müziğinde bir öncü: Münir Nureddin Selçuk”, “Doğumunun 125. Yılında Modern Bir Portre Şerif Muhiddin Targan” ve “Değişen Şimdiki Zamanda Geçmişi Anlamak; Bireyselleşme ve Virtüozite” konulu konferans verdi.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilen Işıktaş ile Medeniyet Üniversitesi Öğr. Gör. Sami Dural mini konser verdi.

Etkinliğin sonunda ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, konuşmacılara plaket ve çiçek takdim etti.