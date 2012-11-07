Erü'de Öğrenci Kavgası

Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi kampusu içinde bulunan Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu'nda, Öğrenci Konseyi seçimleri nedeniyle iki gurubun karşı karşıya geldiği öğrenildi.
Olayın haber alınması sonucunda kampuse çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olaya kısa sürede müdahale etmesi sonucunda çıkan kavga büyümeden sonlandırıldı.
Kavgada 3 öğrencinin yaralandığı, gözaltına alınanlar hakkında 'Kasten Adam Yaralama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Olayın haber alınması sonucunda kampuse çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olaya kısa sürede müdahale etmesi sonucunda çıkan kavga büyümeden sonlandırıldı.
Kavgada 3 öğrencinin yaralandığı, gözaltına alınanlar hakkında 'Kasten Adam Yaralama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.