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ERÜ’de “’Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim’ anlatıldı

Erciyes Üniversitesi İlahiyat ve Edebiyat Fakültesi tarafından ‘Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim’ konulu konferans düzenlendi.

ERÜ’de “’Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim’ anlatıldı
15 Temmuz Yerleşkesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Bakü Slavyan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asif Hacıyev, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. 

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan’ın açılış konuşmasının ardından Bakü Slavyan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asif Hacıyev verdiği konferansta, Rus edebiyatında Kur’an-ı Kerim’i anlattı. 

Etkinlik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız’ın, konuk Rektör Prof. Dr. Asif Hacıyev’e plaket takdiminin ardından sona erdi. 
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