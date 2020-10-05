ERÜ’de Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Sahiplerini Bulacak

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda düzenlenen “Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri"” tanıtım toplantısına; ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Recai Kılıç, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile yazılı ve görsel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Recai Kılıç, İletişim Fakültesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlenecek yarışma ile güzel bir işbirliğine imza attıklarını söyledi.

Rektör Vekili Kılıç, “Ödül törenleri ilgili sektördeki çalışanları motive etmek, üretkenliklerini artırmak ve daha nitelikli çıktı ile ürünler elde etmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan önemli teşvik mekanizmalarıdır. Bugün burada çok güzel bir işbirliği örneğini görmekteyiz. Üniversitemiz İletişim Fakültesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyetimiz güzel bir işbirliğine imza atarak nitelikli medya üretimi konusunda genç iletişimcilerimizi ve şehrimizin değerli basın mensuplarını teşvik etmek amacıyla güzel bir yarışma düzenlemekteler. İsmini de çok anlamlı bir şekilde ‘Süleyman Çetinasaya Medya Ödülleri’ olarak belirlemişler” dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise konuşmasında, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak her zaman ERÜ İletişim Fakültesi ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini belirterek bu işbirliğini “Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri” ile yeni bir boyuta taşıdıklarını ifade etti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ayrıca ‘Süleyman Çetinasaya Medya Ödülleri’nin kendilerinin her yıl geleneksel olarak düzenledikleri medya ödül töreni ile birlikte organize edileceğini belirtti.

Ödül törenin detayları hakkında bilgi veren İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın; bu organizasyonun temel amacının şehrimiz medya mensuplarının ve geleceğin iletişimcilerinin toplumsal sorumluluklarına dair farkındalıklarını güçlendirmek böylelikle ülkemizin kültür varlığına katkıda bulunacak nitelikli medya üretimini teşvik etmek olduğunu belirtti.

Dekan Prof. Dr. Hakan Aydın yarışmaya Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin fiziki, teknik ve eğitim altyapısının gelişimine kuruluşundan itibaren katkılarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek genç kuşak medya profesyonellerinin yetişmesine verdiği önemi açık bir biçimde gösterdiği için Hayırsever İşinsanı Süleyman Çetinsaya’nın adını verdiklerini belirterek, söz konusu etkinliğin uzun ömürlü olması ve markalaşmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Toplantı Prof. Dr. Hakan Aydın’ın konuşmasının ardından İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Vahit İlhan ve Dr. Öğr. Üyesi Fikret Yazıcı’nın başvuru koşulları hakkında bilgiler vermesiyle sona erdi.