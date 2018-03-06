ERÜ’de “Türk Aydın Profili” anlatıldı 

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ERUSAM Başkanı Prof. Dr. Cevdet Kırpık ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Stratejik Etüt ve Tarih Araştırmalar Kulübü danışman hocası Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kartın, kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Azmi Özcan’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Necmi Uyanık ve Doç. Dr. Serkan Yazıcı’nın paneli ile devam etti.



Etkinliğin sonunda ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, panelistlere plaket takdim etti.

İHA

